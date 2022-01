Thiago Yyoo anuncia abertura de agenda de shows - Divulgação

Thiago Yyoo anuncia abertura de agenda de showsDivulgação

Publicado 05/01/2022 11:57

Macaé - Uma atração imperdível que já marcou a agenda cultural de Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. Depois de praticamente dois anos sem realizar shows, por conta da pandemia, o músico Thiago Yyoo anunciou a volta aos palcos em um novo projeto voltado para o Axé Music. Seu retorno coincide com o relaxamento de algumas medidas de prevenção e combate à pandemia.

Durante o período de isolamento, o cantor fez do momento de introspecção uma oportunidade para enriquecer sua trajetória musical. Prova disso foi o lançamento se dedicou de projetos virtuais, que contavam com releituras de clássicos do axé music num formato intimista, além do recente lançamento da nova versão oficial da música ‘Baianidade Nagô’, um grande clássico, que completa 30 anos em 2022, cantado por grandes nomes do cenário musical brasileiro e responsável por embalar multidões desde sua versão original.

De acordo com Thiago Yyoo, além de um repertório que reserva espaço para clássicos do axé, o público pode esperar da retomada dos shows versões de novos hits – incluindo os seus autorais – que embalam multidões atualmente.

“Será um novo momento no qual poderei apresentar minha versão de ‘Baianidade Nagô’. Estamos trabalhando com uma banda incrível e muito talentosa. Um trabalho que desenvolvi com muito carinho. É uma alegria poder voltar depois deste tempo todo de isolamento. Estamos muito felizes de voltar a trabalhar com segurança, respeitando os protocolos sanitários, e levando alegria para o público. Voltei para ficar”, disse o artista.

CARREIRA – Com uma trajetória variada na música, já tendo gravado com diversos parceiros importantes, Thiago Yyoo lançou em 2018 seu primeiro axé, ‘Vai Ter Love’, sucesso que resultou da primeira dobradinha do artista com o compositor Renno Poeta. Depois vieram outros hits, como ‘Livre, Leve e Louco’.

Só no Palco MP3, uma das mais relevantes plataformas de streaming da atualidade, o artista contabiliza o surpreendente número de mais de 3 milhões de acessos. Conheça o perfil oficial do músico no Instagram: @thiagoyyoo.

As músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Para ver os clipes do artista, basta acessar o canal no YouTube: https://www.youtube.com/c/ThiagoYyoo

Para verificar a disponibilidade da agenda, basta entrar em contato pelo telefone (31) 998923455.