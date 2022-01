O Gol prata tinha sido roubado no Novo Cavaleiros, e foi encontrado, no dia 27 de dezembro, pela PM na Rua W 12, Travessa Medeiros, no bairro Lagomar - Divulgação/PM

Publicado 05/01/2022 12:48 | Atualizado 05/01/2022 13:13

Macaé - A equipe policial do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prendeu recentemente uma quadrilha especializada em roubo de veículos, em Macaé. Dois homens foram presos e dois menores apreendidos. Eles são acusados de terem praticado vários roubos de automóveis na cidade, um deles responde a três processos de homicídio.

No dia 27 de dezembro, a Polícia Militar (PM) foi informada de que um Gol prata tinha sido roubado no Novo Cavaleiros, e que posteriormente o mesmo veículo foi utilizado para efetuar roubos nas imediações do referido bairro.

Após buscas em patrulhamento, o carro foi encontrado na Rua W 12, Travessa Medeiros, no bairro Lagomar. Além do automóvel, foi apreendido seis aparelhos celulares, uma réplica de pistola, um carregador de celular, uma garrafa de bebida e duas mochilas.

O Boletim de Ocorrência da PM explica que, um menor de idade - de 16 anos -, que não possui anotação criminal, foi visto em atitude suspeita e ao ser abordado, foi encontrado com ele, o documento do veículo roubado, os aparelhos celulares e o carregador.

A equipe policial prosseguiu indagando o menor, quando outros três indivíduos se aproximaram. Outro menor de 17 anos, um homem de 27 anos, onde ambos não possuíam anotação criminal e outro de 22 anos, vulgo Bebel, com quatro anotações criminais, sendo três por homicídio e uma por roubo.

Ainda de acordo com o 32º BPM, foi encontrado com o indivíduo de 27 anos a chave de um carro, onde em seguida, ele confessou que havia roubado o Gol prata procurado, juntamente com os outros três homens. O assaltante levou a equipe policial até ao local que se encontrava o automóvel, que ao realizar a revista no veículo foi encontrado a réplica de pistola.

Após a captura dos acusados a equipe procedeu à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) com os quatros acusados, materiais e o veículo recuperado, permanecendo os menores apreendidos, por fato análogo ao crime de roubo, e os outros dois homens presos, autuados pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal.



As vítimas compareceram na DP e reconheceram os acusados. Ninguém ficou ferido.