Para acessar os condomínios Total Ville, no bairro Virgem Santa, em Macaé, pedestres precisam percorrer 209 metros de um trecho com declive extremamente acentuado - Divulgação

Para acessar os condomínios Total Ville, no bairro Virgem Santa, em Macaé, pedestres precisam percorrer 209 metros de um trecho com declive extremamente acentuadoDivulgação

Publicado 06/01/2022 10:24 | Atualizado 06/01/2022 11:44

Macaé - Um abaixo-assinado na plataforma Avaaz foi iniciado no último mês pelos comunitários do projeto NEA-BC, solicitando a construção de uma escadaria e uma rampa, ligando a parte alta da rua de acesso aos condomínios Total Ville, no bairro Virgem Santa, em Macaé. A iniciativa está alinhada aos objetivos do projeto, que busca dar voz às necessidades da comunidade.

Para acessar o local, pedestres precisam percorrer 209 metros de um trecho com declive extremamente acentuado, trajeto que se torna difícil para idosos, pessoas com deficiência, crianças, gestantes, mães com crianças de colo e pessoas que carregam compras pesadas.



Desde 2014 morando no condomínio e utilizando o transporte público na região, Katiane Malaquias conta que a dificuldade de acessibilidade até o ponto de ônibus e o centro comercial da cidade é antiga. "Logo que cheguei aqui estava grávida e sentia muita dificuldade em descer e subir o morro de acesso aos condomínios. No ponto de ônibus me deparava com outros moradores falando sobre o mesmo assunto. Sempre ajudei pessoas a subir com sacolas pesadas, vendo suas dificuldades e com intuito de amenizar nossa árdua rotina.



Abaixo-assinado tem o objetivo de reunir assinaturas da população macaense, para a construção de uma escadaria e uma rampa ligando a parte alta da rua de acesso aos condomínios Total Ville até a Estrada Virgem Santa Divulgação

Acredito que um acesso mais facilitado, assim como outros condomínios possuem, nos ajudará bastante e aliviará aqueles que têm mais dificuldade de mobilidade", contou.



De acordo com o Educador Social do projeto NEA-BC, Saulo da Costa, o abaixo-assinado tem o objetivo de reunir assinaturas da população macaense, especialmente de moradores dos condomínios Total Ville. Com a construção de uma escadaria e uma rampa ligando a parte alta da rua de acesso aos condomínios até a Estrada Virgem Santa, o percurso reduziria de 209 metros para 42 metros.







Para apoiar essa campanha de extrema importância para a comunidade macaense, clique no link a seguir: Ainda segundo Saulo, a ação é em apoio à necessidade da comunidade, tendo em vista o objetivo do projeto de compartilhar conhecimentos que contribuam para o protagonismo das pessoas que queiram transformar a região em que vivem. "O abaixo-assinado é uma das ações estratégicas que visam buscar engajamento da sociedade local na causa e demonstrar aos gestores públicos a relevância de se construir uma rampa e uma escada de acesso aos moradores do bairro Virgem Santa, em Macaé. É necessário mobilizar a comunidade local para legitimar esta ação comunitária", enfatizou o Educador.Para apoiar essa campanha de extrema importância para a comunidade macaense, clique no link a seguir: encurtador.com.br/ghkA4

A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.