A FeMASS é uma faculdade municipal gratuita com mais de 1.200 alunos matriculados nos cursos noturnos de Administração, Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática e Engenharia de Produção - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 06/01/2022 17:18 | Atualizado 06/01/2022 17:20

Macaé - As provas para o vestibular da Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) vão reunir 2.583 candidatos no próximo domingo (9). O exame acontecerá na Cidade Universitária e começará às 8h. O acesso aos blocos será a partir das 7h e terminará às 7h45. Nesta quarta-feira (5), todos os fiscais que irão atuar na aplicação das provas receberam capacitação da Secretaria de Administração, Secretaria Adjunta de Ensino Superior e diretoria da FeMASS.

Os candidatos terão que responder questões objetivas, além da redação. Só serão corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 pontos do resultado final da prova objetiva.

O processo seletivo dos cursos de graduação da instituição de ensino tem 200 vagas e contemplará quatro cursos de graduação em horário noturno: Administração (ADM), Engenharia de Produção (EP), Sistemas de Informação (SI) e Licenciatura em Matemática (MAT).

O acesso ao cartão de confirmação começou no dia 16 de dezembro de 2021. As inscrições foram gratuitas e o candidato deverá levar, no dia, um quilo de alimento não perecível para ser entregue a instituições do município. Não será permitido o estacionamento na Cidade Universitária. O início das aulas está previsto para fevereiro deste ano, de forma presencial.

A diretora da FeMASS, Gisele Muniz, destaca a importância do candidato chegar ao local com uma hora de antecedência. “O vestibular presencial na FeMASS acontece neste domingo e nossa expectativa é vivenciar uma manhã de tranquilidade. Aguardamos o candidato, que deve ficar atento ao horário de chegada, organizando-se quanto aos documentos a serem apresentados, como cartão de confirmação e um documento oficial com foto”, frisa Gisele.