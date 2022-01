Aproximadamente 140 problemas denunciados pelos moradores foram solucionados por meio do canal Alerta Cidadão Macaé - Divulgação/ Thiago Salvador

Aproximadamente 140 problemas denunciados pelos moradores foram solucionados por meio do canal Alerta Cidadão MacaéDivulgação/ Thiago Salvador

Publicado 07/01/2022 16:21 | Atualizado 07/01/2022 16:28

Macaé - Com o objetivo de fortalecer a relação dos moradores de Macaé com a Câmara dos Vereadores, o projeto Alerta Cidadão percorre diversos bairros do município colhendo demandas e questionamentos da população. Nesta terça-feira (4), o trabalho executado pelo parlamentar Luiz Matos (REPUBLICANOS) e sua equipe de gabinete, completou um ano de atividades.



“Nosso propósito com o Alerta Cidadão é recolher os anseios e necessidades das famílias e transformá-los em melhorias. Levando às ruas, um serviço público humanizado. Ouvir, entender e trazer soluções é o nosso foco”, afirmou o vereador Luiz Matos.

Projeto Alerta Cidadão Macaé percorre diversos bairros do município colhendo demandas e questionamentos da população Divulgação/ Thiago Salvador

O projeto surgiu após uma reunião do parlamentar com seus assessores. A princípio, o Alerta Cidadão Macaé era divulgado somente pelas redes sociais do vereador, até que, com a maior procura da população e engajamento nas mídias e, foi criado o perfil oficial do projeto ( @alertacidadaomacae ), no dia 13 de outubro. “Em 50 dias ganhamos mais de 1.000 seguidores e um alcance de quase 100 mil pessoas”, explicou o assessor e repórter do projeto, Thiago Salvador.Na prática, o projeto funciona por meio dos canais disponibilizados nas redes: WhatsApp, direct no Instagram e messenger no Facebook . A população relata as demandas e endereços e a equipe do Alerta Cidadão Macaé vai até o local verificar o que foi informado. Após atestar presencialmente a necessidade do serviço a ser realizado, os funcionários do gabinete do Vereador Luiz Matos elaboram os ofícios, e enviam às Secretarias Municipais competentes para solucionarem os problemas. Sendo em sua maioria: prestação de serviços na área da Saúde como, realização de exames e integridade física dos ambientes de atendimento - postos e Upas -, ruas esburacadas, falta de iluminação pública, esgoto a céu aberto, falta de pavimentação e/ou sinalização, entre outras.