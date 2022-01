A Secretaria Municipal de Saúde de Macaé segue aguardando orientação da Secretaria Estadual de Saúde para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos - Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Macaé segue aguardando orientação da Secretaria Estadual de Saúde para a vacinação das crianças de 5 a 11 anosDivulgação

Publicado 07/01/2022 17:38

Macaé - Com as 9,4 mil doses de Pfizer entregues pelo governo do Estado no início da tarde desta sexta-feira (7), o calendário semanal de vacinação contra a Covid-19 retorna na segunda-feira (10) com atendimento nos 32 polos de imunização espalhados pelo município.

As doses entregues pela Secretaria Estadual de Saúde serão destinadas a aplicação da Primeira Dose para o público geral acima de 12 anos, para a Segunda Dose de Pfizer para pessoas com retorno agendado dado até o dia 14 de janeiro, além da aplicação da Dose de Reforço para as pessoas que já completaram quatro meses da vacinação da Segunda Dose.

As pessoas que já completaram dois meses de aplicação da dose única da Janssen também devem procurar os polos de vacinação específicos para receber a Segunda Dose da mesma vacina.

Os imunossuprimidas, acima de 18 anos de idade, também devem ficar atentos a Dose de Reforço. A vacina é destinada a quem pertence a esse público e já recebeu as três doses do esquema primário (duas doses e uma dose adicional) há pelo menos 4 meses.

O atendimento nos polos de vacinação do município segue no período da manhã, das 8h30 às 12h. É preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, além do Comprovante de Vacinação para quem vai receber a Segunda Dose de Pfizer e Janssen, e também a Dose de Reforço.

Crianças de 5 a 11 anos

A Secretaria municipal de Saúde segue aguardando orientação da Secretaria Estadual de Saúde para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, como o envio de nota técnica que define o início da imunização deste público, além do envio de novas doses destinadas a crianças desta faixa-etária.