Comandado pelo Tenente Coronel Fábio Corrêa, o 32º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo nas cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus - Divulgação/32ª BPM

Publicado 07/01/2022 18:47 | Atualizado 07/01/2022 18:49

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) divulgou recentemente o balanço dos índices criminais do mês de dezembro de 2021. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o comparativo do mesmo período, em relação ao ano 2020, caiu consideravelmente, nas categorias: letalidade violenta, roubo de rua, roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo a estabelecimento comercial.

Comandado pelo Tenente Coronel Fábio Corrêa, o 32º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo nas cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus.

Os índices do ISP mostram que, os crimes classificados como letalidade violenta (que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte pela intervenção de agente do Estado) tiveram uma queda de 20%, com 20 registros em 2020 e 16 em 2021.

A modalidade roubo de rua registrou 37 casos no ano passado, e 60 em 2020, caindo em 38,3%. Já os delitos identificados como roubo a transeunte tiveram uma redução de 17,9%, com 32 casos registrados em 2021, e 39 em 2020.

Os dados da Segurança Pública mostram ainda que, o roubo de aparelho celular caiu em 75%, com 20 e 5 registros, em 2020 e 2021, respectivamente. O roubo a estabelecimento comercial diminuiu pela metade (50%), foram 12 em 2020, e 6 no ano passado.

Os crimes de homicídio doloso - praticado com intenção de matar - também caíram em 26,3%. Sendo 14 em 2021 e 19 registros em 2020. O roubo a caixa eletrônico a queda foi de 100%, com um registro em 2020 e nenhum no ano passado.