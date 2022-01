Prefeitura de Macaé prossegue com o trabalho de monitoramento e atendimento de ocorrências ocasionadas pelas chuvas dos últimos dias - Divulgação

Prefeitura de Macaé prossegue com o trabalho de monitoramento e atendimento de ocorrências ocasionadas pelas chuvas dos últimos diasDivulgação

Publicado 10/01/2022 12:15 | Atualizado 10/01/2022 12:33

Macaé - A Prefeitura de Macaé prossegue com o trabalho de monitoramento e atendimento de ocorrências ocasionadas pelas chuvas dos últimos dias.

Segundo o secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson Jesus, nos últimos quatro dias choveu 185 mm (Estação Inea), sendo o estimado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de 177mm. "A previsão numérica para hoje, conforme dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Climatempo), é de 18mm, mas iremos atualizar os dados no início da tarde e verificar se haverá alguma alteração", disse.



Retirada - Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos estão finalizando, nesta manhã, a retirada de uma árvore que caiu sobre uma casa, no bairro Aroeira. Os profissionais foram acionados no domingo (9), onde parte da residência precisou ser interditada e parte da vegetação retirada.