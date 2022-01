Cirurgias estão sendo realizadas na Unidade Básica de Saúde Animal (UBS), localizadas no Parque de Exposições Latiff Mussi - Divulgação

Publicado 10/01/2022 12:47

Macaé - Desde o mês de novembro de 2021, a Coordenadoria de Promoção à Saúde dos Animais e Controle de Zoonoses de Macaé (CEPSACZ) vem realizando consultas de avaliação para que cães e gatos sejam incluídos no Programa de Castração. No mês de novembro, 194 animais foram castrados e 212, em dezembro.

“Apesar de termos mais de 5 mil animais cadastrados para castração, temos mais vagas disponíveis do que tutores que procuram o programa”, disse a coordenadora do CEPSACZ, Pâmela Mussi.

As cirurgias estão sendo realizadas por meio de parceria com o governo do Estado. As pré-avaliações de cães e gatos são feitas gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde Animal (UBS), localizadas no Parque de Exposições Latiff Mussi, bairro São José do Barreto, e na praça principal do distrito de Córrego do Ouro. Os atendimentos no Parque de Exposições acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h. Já na Região Serrana, às terças-feiras, das 10h às 16h.

Após a avaliação do animal, o tutor será contatado pelo CEPSACZ para o agendamento da cirurgia. Na fase atual do programa, as cirurgias estão disponíveis para gatos machos e fêmeas e para cães machos. As cadelas serão atendidas em fase posterior.

Para estar apto à castração, o animal precisa ter ao menos 6 meses de idade, peso máximo de 25kg, não ter sido vacinado nos últimos 21 dias e cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal. As gatas no cio, gestantes ou amamentando não poderão ser castradas.