Taxistas têm até 31 de março para pagar a taxa de permissão pelo serviço - Divulgação

Publicado 10/01/2022 13:18 | Atualizado 10/01/2022 13:22

Macaé - Os proprietários de táxi, que têm permissão para exploração do serviço no município, devem pagar até 31 de março a taxa de R$ 204,57 referente ao recolhimento do preço público para o exercício regular de sua atividade em 2022. A medida faz parte da Resolução nº 05, da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), publicada na terça-feira (4), no Diário Oficial do Município, versão online e gratuita, no Portal da prefeitura: www.macae.rj.gov.br