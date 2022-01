Publicado 10/01/2022 17:24 | Atualizado 10/01/2022 17:26

Macaé - Diante do cenário de aumento de casos da Covid-19, variantes e outras síndromes gripais, a Prefeitura de Macaé retoma a testagem em massa para identificar novos casos positivos ao coronavírus. Pessoas com sintomas gripal, assintomáticos e crianças, a partir de seis anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, poderão ser testadas.

O objetivo da ação é mapear e isolar novos casos da doença, e consequentemente, a disseminação e contágio do vírus. Segundo a Prefeitura, o resultado do teste será liberado em menos de 30 minutos.

Das 11h às 15h, , nesta terça-feira (11), o Calçadão da Avenida Rui Barbosa, no Centro, será o primeiro local a receber a equipe da Vigilância em Saúde.

A programação continua na quarta-feira (12), na Praça da Ampra, no bairro Parque Aeroporto. Quinta-feira (13), será no Terminal Central e sexta-feira (14), no Terminal Lagomar.

A secretária municipal de Saúde, Liciane Furtado, explicou que, a estratégia tem como objetivo facilitar o acesso da população à testagem. "A testagem itinerante contará também com o mapeamento de variantes do Coronavírus", disse.



O material coletado em exames positivos será encaminhado para o laboratório do projeto Covid-19 do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Os novos pontos de testagem serão divulgados semanalmente e ocorrerá por todo o mês de janeiro.