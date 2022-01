Publicado 13/01/2022 12:28

Macaé - A Escola de Surf está com inscrições abertas para formação de novas turmas. Podem se inscrever jovens entre 10 e 17 anos, diretamente com os professores Tony Azevedo e Luiz Jorge, das 9h às 16h, no Posto 2 da Praia dos Cavaleiros.

O interessado deve estar acompanhado do responsável e apresentar cópia da identidade, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar e duas fotos 3/4. A avaliação física será feita pela equipe da Secretaria de Esportes.

"Temos os melhores instrutores de surf ensinando essa modalidade olímpica, de destaque no Brasil. Em breve, teremos muitos campeões saindo desse projeto, levando o nome de Macaé mundo afora", comentou o Secretário de Esportes, Marvel Maillet.

As aulas acontecem de terça a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. As pranchas ficam no local para uso dos alunos durante as aulas. "O aluno só precisa saber nadar. São 20 anos de projeto, sempre trabalhamos com muita segurança, responsabilidade e muita atenção", explicou o professor Luiz "Bico".

Ele destacou que além dos ensinamentos no mar, sobre a prancha, os alunos recebem noções de ecologia. "Ensinamos também sobre os cuidados com a restinga, proteção do meio ambiente, coleta de lixo na praia, para que eles cuidem e preservem as praias", disse.