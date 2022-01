Publicado 13/01/2022 12:36

Macaé - Dando continuidade à intensificação das ações no transporte municipal, a Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Coordenadoria Geral de Transportes, realizou blitz de fiscalização mais uma vez na madrugada desta terça-feira (11), na garagem da Sit. O intuito é atuar no controle de irregularidades para que não haja atrasos e faltas de ônibus nas linhas que atendem o transporte público urbano.

A ação foi realizada por fiscais de transportes, das 4h30 às 7h, para acompanhar a soltura dos ônibus e verificar itens básicos de segurança, tais como pneus, faróis, acessibilidade, entre outros.

De acordo com a Coordenadoria de Transportes, as fiscalizações são diárias e acontecem também em vários pontos da cidade, terminais e ponto final do Frade.

"Hoje, verificamos atrasos em algumas linhas, gerando notificações para a concessionária. O trabalho tem sido constante e intensificado. Lembrando, que só em dezembro, foram emitidas 412 autuações à concessionária Sit", pontuou o coordenador geral de Transportes, Luiz Carlos Moreira, completando que a secretaria está agilizando o projeto base para a nova concessão do transporte municipal.