Câmara de Macaé passa por SanitizaçãoDivulgação/Ivana Gravina

Publicado 17/01/2022 09:53 | Atualizado 17/01/2022 10:04

Macaé - Com o avanço da Ômicron, variante da Covid-19, a Câmara de Macaé retomou medidas restritivas para manter as atividades de forma segura. A partir desta quinta-feira (13), os atendimentos voltam a acontecer somente por meios digitais. Já os gabinetes e setores administrativos devem adotar escala de trabalho presencial e home office.

De acordo com o presidente Cesinha (Pros), as medidas são necessárias e seguem orientação de especialistas. “Ao longo dos últimos meses, adotamos diversos protocolos e não podemos baixar a guarda. O momento é de evitar aglomerações e manter o distanciamento. Além disso, é fundamental que todos estejam vacinados e com a terceira dose, se já estiver no prazo.”

Os detalhes sobre a Portaria 007/2022 estão disponibilizados no Diário Oficial de Macaé (DOM), edição 402, página 5.

Ações

Nesta semana, o Legislativo promoveu uma nova rodada de testes da Covid-19 entre os servidores e parlamentares. Os casos positivos foram afastados das atividades presenciais. Todos apresentam sintomas leves e são acompanhados pelo Setor de Saúde.

A sede passou por sanitização, com objetivo de eliminar fungos, bactérias, vírus e outros microrganismos que estejam em superfícies e objetos.

Atendimentos

As sessões e audiências do Legislativo são transmitidas ao vivo no YouTube (canal Câmara de Macaé). Os interessados podem acompanhar as pautas e os projetos em andamento pelo Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl). No site oficial, é possível entrar em contato diretamente com os vereadores ou a Ouvidoria.