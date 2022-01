Começa vacinação infantil em Macaé - RJ - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 17/01/2022 10:57

Macaé - A vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos Autistas, com Síndrome de Down e Pessoas Com Deficiência (PCD) foi iniciada nesta segunda-feira (17), na Casa da Vacina, que passa a funcionar no Centro de Saúde Jorge Caldas. O atendimento segue até sexta-feira (21), das 8h às 16h.

A primeira criança a receber a dose da vacina pediátrica da Pfizer foi Pedro, de 11 anos. A mãe, Fernanda Pozes, acompanhou o processo de preparação da vacina e a aplicação. "É um momento muito importante para todos nós, especialmente para o Pedro", disse Fernanda.

Anyck Viana, mãe de Ana Clara, de 5 anos, também destacou a importância da vacinação para todas as crianças desta faixa-etária. “Todos os pais precisam trazer seus filhos para serem vacinados”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, no último sábado (15), 1,6 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer entregues pelo governo do Estado. A estimativa é que cerca de 25 mil crianças desta faixa-etária sejam imunizadas no município ao longo da campanha de imunização.

Nesta primeira etapa, estão sendo vacinadas as crianças que pertencem ao público prioritário. O calendário será ampliado de acordo com a entrega de novas remessas de vacinas.

"O nosso calendário de vacinação das crianças de 5 a 11 anos será ampliado de acordo com a disponibilidade de doses da vacina pediátrica da Pfizer. A nossa equipe está preparada para atender a todos, com acolhimento e carinho", afirma a Secretária Municipal de Saúde, Liciane Furtado.