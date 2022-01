Estrada do Nelore, de 2,5 km, vai interligar Arraial, Cabo Frio e Búzios - Divulgação/Ernesto Galioto

Publicado 17/01/2022 11:29 | Atualizado 17/01/2022 11:38

Macaé - Maior região turística do Estado do Rio, a Costa do Sol vai levar nesta terça-feira (18) ao governador Cláudio Castro a sua lista de prioridades de infraestrutura turística. A "Carta da Costa do Sol" será entregue durante o lançamento, no Palácio Guanabara, do Turismo Presente, programa de obras de interesse turístico do estado. O documento seria entregue no Fórum de Turismo da Costa do Sol, em Macaé, mas o governador não compareceu.



As prioridades dos 13 municípios da região, que recebeu quatro milhões de turistas em 2019, foram levantadas após estudos técnicos. A prioridade é a melhor manutenção e a duplicação da RJ-106, rodovia estadual que começa em Tribobó e vai até Macaé, cortando toda a Costa do Sol; sinalização turística em todas as estradas estaduais; pavimentação da Estrada do Nelore, de 2,5 km, interligando Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios; nova ponte sobre o Rio São João, na divisa de Cabo Frio com Casimiro de Abreu; e, reabertura do Hospital Estadual de Barra de São João, às margens da RJ-106, para atender a toda a Costa do Sol.



Segundo Marco Navega, do Condetur, a Carta da Costa do Sol aponta os principais gargalos de infraestrutura da região, que possui três cidades (Búzios, Cabo Frio e Macaé) na categoria A do Ministério do Turismo. Ele recorda que a RJ-106 possui trechos duplicados apenas em Maricá e destaca sua importância como rodovia litorânea e de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo e da economia de todos os municípios da Costa do Sol. A carta também defende a abertura urgente da Estrada do Nelore, obra já prometida pelo governador Cláudio Castro:



— A Costa do Sol possui um aeroporto internacional em Cabo Frio e tem uma necessidade urgente de abrir esta estrada para interligar, de forma rápida e segura, os três principais municípios que representam o coração da Costa do Sol — defendeu Navega.



Ainda segundo a carta do Condetur, há mais de dez anos é pedida ao governo estadual a construção de uma nova ponte sobre o Rio São João. A nova tem problemas na estrutura e já foi interditada algumas vezes:— Esta ponte é uma vergonha para o estado. Há um risco iminente da ponte desabar, pondo em risco a vida de moradores e de visitantes — advertiu Navega.



Já o Hospital Estadual de Barra de São João está fechado há anos, embora fique em localização estratégica, próximo a Búzios, Cabo Frio, Rios das Ostras e Macaé:



— Este hospital é importante para toda a Costa do Sol. Vai evitar que moradores e vítimas de acidentes nas estradas tenham que ser transferidos de helicóptero para hospitais públicos do Grande Rio — concluiu Navega.