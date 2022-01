Falar em pontos e milhas, é automático pensar em viagens aéreas. Mas as opções vão muito além disso - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Falar em pontos e milhas, é automático pensar em viagens aéreas. Mas as opções vão muito além disso - Letycia RochaReprodução/Internet

Publicado 18/01/2022 11:11 | Atualizado 18/01/2022 12:56

MACAÉ - No mundo atual, comprar com cartão de crédito é quase regra e, muitos deles, geram pontos e milhas. Mas o que fazer com isso, que ainda é um mistério para muita gente? A CAPO Viagens explica como fazer o melhor uso, acumular mais e alcançar diversos objetivos.

Acumular milhas não é difícil. Utilizar mais o cartão de crédito, ao invés do dinheiro físico ou o débito, já é um grande passo. Após juntar os pontos, o cliente pode trocá-los por passagens aéreas - o que é mais comum - e, até mesmo, por produtos e serviços que ajudam no dia-a-dia, como compras em e-commerce. É comum grandes varejistas oferecerem promoções de pontos a cada real gasto, gerando uma excelente oportunidade para ganhar muitos pontos ou milhas.

"Aproveitei várias promoções de lojas on-line para comprar presentes de Natal no fim de 2021 e acumulei pontos. Depois, esperamos as promoções de milhagem. As melhores são de 10 para 1, que chegam a grandes descontos em mais de 35%", conta o CEO da CAPO, Orsini Nascimento.

Além disso, é possível acumular bônus fazendo a transferência de pontos dos cartões de crédito para os programas de fidelidade durante os períodos promocionais. Nesta terça-feira (18), por exemplo, a Smiles oferece até 100% de bônus nas transferências de pontos da Livelo, para quem quiser adquirir produtos com desconto.

"Com os pontos acumulados, nós esperamos as promoções de transferência com, no mínimo 100%, e realizamos esse processo de vendas para outras pessoas utilizarem as milhas", explica Orsini.

É possível acumular pontos Latam Pass em voos realizados pela Latam e, também, voando com a Delta, British, Iberia, Qatar e companhias aéreas parceiras; acumular milhas Smiles voando pela GOL, Copa, Aerolineas, Aeroméxico, Air France, KLM, TAP, Alitalia, Emirates, entre outras; e pontos TudoAzul com voos plea Azul, TAP, United, Copa ou Turkish. A maior parte das companhias é membro da aliança global Skyteam.

Falar em pontos e milhas, é automático pensar em viagens aéreas. Mas as opções vão muito além disso. Quem não tem pontos suficientes para trocar por viagens aéreas, pode procurar sites especializados, como Hotmilhas e, em breve, CAPOmilhas, onde é possível vender os pontos e transformá-los em dinheiro, possibilitando a viagem de terceiros. Uma oportunidade de renda extra.

Orsini conta que ele sempre desfruta da oportunidade quando possível. "Trocar milhas por dinheiro é rentável. É possível fazer uma renda extra com a venda de milhas, tanto para agência de viagens quanto para pessoas que precisam", conta.





