Na parte externa da carreta, o público pode praticar atividades esportivas amadoras; participar de clínicas com atletas e ex-atletas e de oficinas com cartilhas educativas de diversas modalidadesDivulgação

Publicado 18/01/2022 12:38 | Atualizado 18/01/2022 12:57

Macaé - A Carreta do Esporte chega em Macaé nesta quinta-feira (20) e segue até o dia 27. A Praça Washington Luiz foi o lugar escolhido para a caravana estacionar, contar a história do esporte brasileiro e desafiar atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D.

Promovida pela Secretaria Estadual de Esportes, a caravana é uma iniciativa do deputado estadual, Chico Machado, em parceria com o secretário de estado de Esportes, Gutemberg Fonseca, e o governador do RJ, Cláudio Castro.

A carreta, de 13,50 metros de comprimento, percorre o Estado do Rio multiplicando a proposta do eMuseu do Esporte, que já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições.

“Na parte externa da carreta, o público pode praticar atividades esportivas amadoras; participar de clínicas com atletas e ex-atletas e de oficinas com cartilhas educativas de modalidades como: esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, fortalecendo a sustentabilidade”, explicou o ex-árbitro de futebol e secretário estadual de Esportes, Gutemberg Fonseca.

Para o deputado estadual, macaense, Chico Machado, a chegada da caravana em Macaé, valoriza o esporte como aliado socioeducativo e também os talentos locais:

“Toda a população macaense poderá ter acesso à Carreta do Esporte. Estamos muito felizes, pois é só o começo de uma parceria que renderá bons frutos”, disse.

O anúncio do projeto foi feito, neste domingo (16), durante a visita do secretário Gutemberg à Liga Macaense de Desportos, no Estádio Expedicionário. No encontro, demandas da área que se enquadram na Lei de Incentivo ao Esporte foram apresentadas.

“A Liga Macaense de Desportos agradece o apoio do secretário Gutemberg e do governador Cláudio Castro aos nossos projetos, onde cada vez mais, mostramos a capacidade de organizar e propor não somente futebol, como demais modalidades esportivas em nossa liga de desporto. Agradecemos também, a presença de quem sonha junto com a gente, por dias melhores em todas as modalidades esportivas do estado do Rio de Janeiro”, divulgou a instituição em sua rede social.

O evento seguirá as medidas sanitárias de combate ao coronavírus. O uso de máscara, álcool gel e distanciamento será obrigatório.