No total, mais de 187 mil macaenses receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid-19. Já 42,8 mil macaenses garantiram a dose de reforço - Divulgação

Publicado 20/01/2022 09:00

Macaé - No momento em que os profissionais da Saúde seguem na linha de frente para enfrentar a variante Ômicron, Macaé reforça a importância da imunização ao celebrar, nesta quarta-feira (19), um ano da campanha municipal de vacinação contra o coronavírus, alcançando a marca de 67,5% da população geral acima de 12 anos completamente imunizada.

Das duas primeiras profissionais da Saúde vacinadas em 19 de janeiro de 2021 no Centro de Convenções, aos mais de 175,6 mil macaenses acima de 12 anos vacinados com duas doses e dose única até esta quarta, o município avança na estratégia de imunização ao manter disponível em mais de 30 polos de atendimento, vacinas para a 1ª dose, 2ª dose e dose de reforço.



"Alcançamos agora a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, atendendo nesta etapa aquelas que fazem parte dos grupos prioritários. A vacina sempre foi a nossa principal estratégia por garantir a proteção da nossa população e por salvar vidas", afirma o Secretário Adjunto de Atenção Básica, Luiz Carlos Braga.



"Reforçamos a importância da população em completar o esquema vacinal. A vacina, junto aos protocolos sanitários, formam a estratégia mais eficaz no combate ao vírus e de novas variantes. Quem ainda não recebeu a primeira dose, está com a segunda dose atrasada, e que já pode tomar a dose de reforço, deve procurar os nossos polos”, reafirma a Gerente de Vigilância em Saúde, Elenice Sales.