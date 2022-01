O projeto conta com estrutura de duas tendas, uma cadeira anfíbia, que oferece conforto e segurança para o banhista, além de uma equipe com seis agentes da Defesa Civil. Para participar não é necessária inscrição prévia. - Divulgação/Ana Chaffin

21/01/2022

Macaé - O sentimento de liberdade é a definição dos participantes do projeto Praia para Todos. A temporada de 2022 começou no posto dois da Praia dos Cavaleiros. A iniciativa, uma parceria da Secretaria Adjunta de Defesa Civil e o Centro de Vida Integrada (CVI), possibilita que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes físicos possam desfrutar do banho de mar. O atendimento é todos os domingos, sempre das 9h às 14h.

“A sensação é de muita liberdade. Tenho o prazer de frequentar esse projeto há seis anos, mesmo morando no Frade, região serrana”, frisou Fábio Alves, 46 anos, que tem uma doença degenerativa desde os 25 anos. O mesmo sentimento é de Tereza Cristina, 49 anos, com paralisia infantil desde os 3 anos. “O mar é liberdade e renovação. Para nós com deficiência é muito importante essa iniciativa, pois somente com ela tenho a chance de entrar na água. Em outros dias fico somente olhando o mar”, disse Tereza.

O secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destacou que a atividade é gratuita e realizada por profissionais treinados e qualificados. Ele acrescentou que o projeto irá acontecer até o final do mês de fevereiro com todos os protocolos sanitários. “O projeto aconteceria no posto um, porém, com as obras, a faixa de areia ficou reduzida e, por isso, resolvemos realizar no posto dois. Vale lembrar que qualquer sintoma de síndrome gripal a orientação é não participar”, pontuou o secretário.

O projeto conta com estrutura de duas tendas, uma cadeira anfíbia, que oferece conforto e segurança para o banhista, além de uma equipe com seis agentes da Defesa Civil. Para participar não é necessária inscrição prévia.