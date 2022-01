Foram discutidos temas como perspectivas de crescimento de produção e exploração de petróleo na Bacia de Campos e arrecadação dos municípios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - Divulgação/Jaqueline Carvalho

Publicado 21/01/2022 08:00

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, participou, na última terça-feira (18), da primeira reunião do ano da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campos dos Goytacazes. Durante o encontro foram discutidos temas como perspectivas de crescimento de produção e exploração de petróleo na Bacia de Campos e arrecadação dos municípios do Norte Fluminense e Região dos Lagos.

"Tratamos sobre investimentos e avanços na Bacia de Campos e a questão do barril do petróleo. Também falamos sobre o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar). Foi uma reunião produtiva, que vai render bons frutos para o município", afirmou Welberth.

O diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção do Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Carlos Agenor Onofre Cabral, esteve presente e comentou sobre o futuro da exploração de petróleo na região. "Minha função aqui é mobilizar os municípios do Norte Fluminense para nós termos a flexibilização do regime de partilha dentro do polígono do pré-sal. Há um leque muito bom no regime de concessão", disse Carlos Agenor.

Estiveram presentes também o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (presidente da Ompetro); de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; de Cardoso Moreira, Geane Vincler; de Cabo Frio, José Bonifácio; de Italva, Léo Pelanca; e representantes do poder público municipal das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Quissamã, São Francisco de Itabapoana, Miracema e Itaperuna.

Outro encontro

Antes da reunião da Ompetro, também na CDL de Campos dos Goytacazes, Welberth participou da primeira assembleia geral ordinária do ano do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Estiveram em pauta temas como assinatura dos contratos de rateio dos entes consorciados, planejamento de ações prioritárias e estratégicas para este ano, e a criação da Câmara Técnica Setorial de Infraestrutura, Transporte e Mobilidade.

"Estamos avançando em questões muito importantes para o município, como saúde, patrulha mecanizada, alguns consórcios que são importantes a serem feitos pelos municípios da região que vivem com os mesmos problemas, maquinário, a dragagem dos rios e outros assuntos relevantes", elencou Welberth.

Para o Secretário Executivo do Cidennf, Vinícius Viana, é importante traçar estratégias de atuação conjuntas, buscando parcerias e integrações que tragam resultados positivos. "Entendemos o quanto o desenvolvimento regional é desafiador, mas, juntando todos os atores envolvidos nesse processo, podemos levar as nossas regiões a um outro patamar. Estamos trabalhando em pautas importantes e tomando decisões que terão grande impacto nos próximos anos", destacou.