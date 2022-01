Custeados através de recursos do Estado, a realização das neurocirurgias garantem a Macaé a destinação das verbas municipais para ampliar a estratégia de assistência da rede municipal de Saúde, que garante aos pacientes do município o acompanhamento médico e a realização de exames - Divulgação/Ana Chaffin

Publicado 21/01/2022 09:00

Macaé - A partir de uma nova regulação definida pela atual gestão municipal que garante recursos do governo do Estado específicos para a realização de neurocirurgias, Macaé reassume referência regional em procedimentos que permitem a reabilitação de pacientes atendidos pela rede pública municipal de Saúde.

Através da habilitação do Hospital São João Batista, a equipe médica que pertence a rede de Alta e Média Complexidades do município realizou na última terça-feira (18) a primeira cirurgia em paciente idosa de 75 anos com diagnóstico de artrose lombar. O procedimento contou com a participação dos neurocirurgiões Fernando Antônio de Matos e Flavio Vouzella de Andrade.

Custeados através de recursos do Estado, a realização das neurocirurgias garantem a Macaé a destinação das verbas municipais para ampliar a estratégia de assistência da rede municipal de Saúde, que garante aos pacientes do município o acompanhamento médico e a realização de exames.

“A partir desta nova regulação, as neurocirurgias passam a ser custeadas pelo Estado permitindo, assim, que os recursos do município sejam destinados a serviços e tratamento dos pacientes atendidos por nossa rede”, explica o Secretário municipal de Alta e Média Complexidade, Antônio Soares.