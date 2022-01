No encontro realizado no Rio de Janeiro, os secretários municipais de Turismo, Léo Anderson, e de Cultura, Leandro Mussi, se reuniram com o governador Cláudio Castro e com o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e destacaram o potencial de Macaé ser a nova referência no Turismo - Divulgação

No encontro realizado no Rio de Janeiro, os secretários municipais de Turismo, Léo Anderson, e de Cultura, Leandro Mussi, se reuniram com o governador Cláudio Castro e com o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e destacaram o potencial de Macaé ser a nova referência no TurismoDivulgação

Publicado 22/01/2022 08:00

Macaé - A construção do píer para embarque de passageiros de acesso a embarcações que realizam os passeios náuticos para as ilhas que compõem o Arquipélago de Sant’Anna foi o projeto escolhido por Macaé para ser apresentado ao Turismo Presente, programa lançado pelo governo do Estado nesta terça-feira (18) que visa promover o fomento ao setor, em diferentes partes da região.

Na próxima semana, o projeto será protocolado junto ao Estado e cumprirá todas as etapas previstas pelo Turismo Presente, que analisará a viabilidade técnica para liberação de recursos destinados à execução das obras.

No encontro realizado no Rio de Janeiro, os secretários municipais de Turismo, Léo Anderson, e de Cultura, Leandro Mussi, se reuniram com o governador Cláudio Castro e com o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e destacaram o potencial de Macaé em ser a nova referência para o segmento na região Norte Fluminense.

“O apoio do Estado é fundamental para viabilizar novos projetos que irão tornar Macaé a nova referência em turismo de lazer em nossa região. Além do píer, estamos desenvolvendo também projetos de infraestrutura para a região serrana”, destacou Léo Anderson.

Com o apoio do Estado, Macaé também desenvolve projetos de incentivo à Cultura, atividade que está diretamente ligada à atração de visitantes. “O nosso governo tem como premissa a construção de projetos integrados, que fortaleçam o potencial da nossa cidade e gere empregos. É por isso que nós trabalhamos junto ao prefeito na construção de uma nova cidade”, destacou Leandro Mussi.