No link disponível no portal da Prefeitura, o cidadão macaense tem acesso à documentação necessária para fazer o agendamento da emissão do RG - Reprodução Internet

Publicado 23/01/2022 08:00

Macaé - O agendamento para a emissão da Carteira de Identidade ou Registro Geral (RG) está sendo feito, exclusivamente, de forma online, desde a última segunda-feira (17), no Portal da prefeitura, disponível no link: https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/semtre/agendamentoonline.php?

O telefone 0800 021 1138, que funcionava para os agendamentos, foi desabilitado.

A Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Renda informou que, pelo site, o cidadão poderá agendar a emissão tanto da primeira via quanto da segunda e deve ficar atento aos documentos necessários para confirmar o agendamento. A emissão da primeira via é gratuita, porém, para a segunda via é necessário emitir Duda no site do banco autorizado Bradesco, no link https://www.ib7.bradesco.com.br/ibpfdetranrj/debitoVeiculoRJDudaSelecionarProduto.do?cdProdutoInicial=INI , selecionando a opção identificação civil para gerar o boleto no valor de R$ 46,15.

O prazo de entrega da carteira é de 15 dias úteis a partir da data do requerimento. Havendo necessidade de análise de outras exigências, o prazo poderá ser ampliado.

No link informado, o cidadão encontra as informações e tem acesso à documentação necessária para fazer o agendamento. A emissão da Carteira de Identificação (RG) em Macaé é fruto de parceria do município com o Detran-RJ e visa facilitar o acesso da população para ter o documento civil em dia.

O atendimento ao trabalhador em Macaé é feito na Central do Trabalhador, vinculada à Secretaria de Trabalho e Renda que funciona à Rodovia RJ-106, na Barra, em frente ao Estádio Cláudio Moacyr.