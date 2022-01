Na ação, militares apreenderam uma pistola Tauruas calibre 32 e três munições intactas. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 24/01/2022 14:49 | Atualizado 24/01/2022 14:50

MACAÉ - Um homem ainda não identificado, morreu baleado após sacar uma arma durante uma abordagem da Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (24), no Centro de Macaé. Segundo a PM, agentes receberam denúncias de comerciantes afirmando que havia dois homens em atitude suspeita na Rua Velho Campos.





Durante incursão ao local, militares deram ordem de parada aos criminosos, que não obedeceram e correram. Ainda conforme a PM, durante o cerco, um deles sacou um revólver Taurus calibre 32 da cintura. Um dos policiais tentou interceder e entrou em luta corporal com o bandido, efetuando um disparo em seu abdômen.



O criminoso morreu no local e o comparsa dele conseguiu fugir. Além da arma, a PM apreendeu três munições intactas na ação. A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).