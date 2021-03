MAGÉ E UFF INICIAM PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:27

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou a primeira fase do projeto de regularização de propriedades em comunidades de baixa renda no município, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). A equipe técnica fez o reconhecimento da região de Raiz da Serra que será contemplada com o título de propriedade do imóvel.

MAGÉ E UFF INICIAM PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES Divulgação



Segundo o coordenador do projeto, professor Carlos Guanziroli, a UFF vai intermediar todo o processo para que a Prefeitura consiga enviar a documentação para o cartório e solicitar o registro de propriedade dos moradores.



“O trabalho acontece da seguinte forma: primeiramente fazemos o reconhecimento e entregamos um panfleto, convidando os moradores para uma reunião que acontece na próxima quinta-feira (4). A partir daí começamos a sensibilização, porque é um projeto que precisa ser discutido com os moradores. Já na sexta-feira, nossos alunos começam a cadastrar esses moradores”, completou Carlos, que também é

professor titular na Faculdade de Economia da UFF. Segundo o coordenador do projeto, professor Carlos Guanziroli, a UFF vai intermediar todo o processo para que a Prefeitura consiga enviar a documentação para o cartório e solicitar o registro de propriedade dos moradores.“O trabalho acontece da seguinte forma: primeiramente fazemos o reconhecimento e entregamos um panfleto, convidando os moradores para uma reunião que acontece na próxima quinta-feira (4). A partir daí começamos a sensibilização, porque é um projeto que precisa ser discutido com os moradores. Já na sexta-feira, nossos alunos começam a cadastrar esses moradores”, completou Carlos, que também éprofessor titular na Faculdade de Economia da UFF.

Publicidade

MAGÉ E UFF INICIAM PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES Divulgação



O convênio tem uma contrapartida do governo municipal que fará a urbanização na região beneficiada.



“Esse projeto vai fazer com que as pessoas tenham a escritura e a documentação correta de seus imóveis. Além disso, a UFF, em parceria com a Secretaria de Habitação e Urbanismo, vai coordenar um projeto de reurbanização dessa área. O projeto tem custo zero para o município e com a regularização das propriedades, os mageenses poderão negociar os imóveis, que ficarão valorizados e virando um ativo econômico”, explicou o secretário de governo, Vinicius Cozzolino.



A segunda fase do projeto acontece na próxima quinta-feira (4) em uma reunião com moradores do bairro, na Associação de Moradores, Amigos e Pequenos Produtores de Raiz da Serra, às 10h. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99333-1209 ou pelo e-mail O convênio tem uma contrapartida do governo municipal que fará a urbanização na região beneficiada.“Esse projeto vai fazer com que as pessoas tenham a escritura e a documentação correta de seus imóveis. Além disso, a UFF, em parceria com a, vai coordenar um projeto de reurbanização dessa área. O projeto tem custo zero para o município e com a regularização das propriedades, os mageenses poderão negociar os imóveis, que ficarão valorizados e virando um ativo econômico”, explicou o secretário de governo, Vinicius Cozzolino.A segunda fase do projeto acontece na próxima quinta-feira (4) em uma reunião com moradores do bairro, na, Amigos e Pequenos Produtores de Raiz da Serra, às 10h. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99333-1209 ou pelo e-mail [email protected]