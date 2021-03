Prefeitura e Estado anunciam investimentos em Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 12:19

Magé - A cidade da Baixada Fluminense recebeu nesta quinta-feira, 4, o governador em exercício, Cláudio Castro, que anunciou investimentos, programas e obras em parceria com a Prefeitura. O município recebeu uma ambulância SAMU com UTI Móvel e, em breve, R$ 15 milhões para a retomada das obras da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, o futuro Hospital Geral de Magé, o Programa Limpa Rio, e um restaurante popular.

“O Limpa Rio vai chegar, vamos terminar a Casa de Saúde, terá o restaurante popular e chegou também uma ambulância em parceria com o governo federal, e enfim Magé vai começar a ter esse desenvolvimento com um prefeito novo e com a colaboração do Estado”, disse Cláudio Castro.



10 compactadoras de lixo adquiridas pelo município foram apresentadas para a coleta domiciliar. O prefeito Renato Cozzolino destacou que Magé só tem a ganhar com a parceria.



R$ 15 milhões com retomada das obras na Casa de Saúde



“O povo de Magé vai voltar a sorrir com a retomada das obras da Casa de Saúde. Estamos lutando para tirar o pedágio e pela construção do restaurante popular. Com isso tudo, quem ganha é o povo de Magé e estou aqui para melhorar a qualidade de vida e dar dignidade ao povo dessa cidade”, ressaltou Renato.



“O prefeito vai fazer a solicitação oficial do repasse para Secretaria Estadual de Saúde, vai tramitar os processos e o mais rápido possível chegará, porque o dinheiro vai direto do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. É um dinheiro, que inclusive, a população pode acompanhar o destino dele, porque teremos a máxima prestação de contas. Quem sabe em um mês ou dois, retomamos a obra para entregar o mais rápido possível. Essa obra é muito importante para a saúde do município”, explicou o governador em exercício.



Magé Sem Pedágio ganha reforço do governador



Em breve conversa com a imprensa no local, o chefe do Executivo estadual também expressou seu apoio à luta contra o pedágio:



Crédito para pequenos e médios produtores de Magé



O Governo do Estado também lançou, no Clube Agrícola de Magé, o programa “Agrofundo Energia Limpa”, que consiste em oferecer linhas de crédito aos pequenos e médios produtores rurais para instalação de energia solar em suas propriedades. Além da novidade, foram entregues, simbolicamente, pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, os cheques do "Agrofundo Emergencial Florescer" a 10 floricultores, sendo cinco de Magé.



Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, o benefício de R$10 mil - viabilizado com recursos próprios do Estado por conta da perda de renda com a pandemia - foi concedido à 205 agricultores de 42 municípios, num total de R$ 3,5 milhões empregados.



