Publicado 05/03/2021

Magé - Com o objetivo de fomentar e apoiar os pequenos negócios, o município de Magé realiza de 8 a 12 de março, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, a Semana do Empreendedor. O evento totalmente gratuito vai oferecer cursos, oficinas e outras atividades gratuitas com orientações e suportes básicos na administração de pequenas empresas. A Semana do Empreendedor conta com a parceria do Sebrae, Banco do Brasil, Firjan e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Magé (Aciama). Magé tem, atualmente, cerca de 20 mil MEIs cadastrados na cidade, de acordo com a Secretaria.



“Além de orientar os microempreendedores , nosso objetivo é fazer com que eles possam expandir suas atividades e assim também revitalizar a economia da nossa cidade”, disse o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Fernando José Assunpção Cozzolino, informando ainda que o evento será realizado Casa do Empreendedor, no bairro Flexeiras, 1º Distrito (Magé).



PROGRAMAÇÃO

Haverá palestra sobre Educação Financeira e Empreendedorismo, oficina de Fotografia de Produtos, entre outras atividades. Funcionários do Banco do Brasil todos os dias do evento em um stand para orientar sobre linhas de créditos em condições mais favoráveis aos MEIs. O evento acontece em todos os dias da programação, das 13h às 17h. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras, Magé, telefone 2633-0108.



Conheça a programação completa:



Dia 8, às 13h – Palestra sobre Plano de Negócios do MEI



Dia 9, às 13h – Palestra sobre Educação Financeira



Dia 10, às 13h – Palestra sobre Empreendedorismo



Dia 11, às 13h – Palestra com Aciama



Dia 12 – Palestra com Banco do Brasil (13h)



Oficina sobre Fotografia de Produtos (15h)