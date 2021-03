Prefeito Renato Cozzolino foi uma das cerca de 120 pessoas que praticaram o gesto solidário Phelipe Santos

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:30

A solidariedade “falou alto” nesta quarta-feira (10-03), em Magé. Cerca de 120 pessoas participaram da campanha de doação de sangue promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Hemorio. O prefeito Renato Cozzolino deu o exemplo e também compareceu ao Hospital Municipal, no final da manhã, para praticar o gesto solidário.



“Acho que temos que dar mesmo o exemplo, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem e mostrar o quanto temos amor ao próximo. Esta não é a primeira vez que doo sangue. Faço isto sempre que posso, não só em Magé mas em vários lugares do Rio de Janeiro”, disse o prefeito.



O coordenador da Agência Transfusional de Magé, Alexsandro do Nascimento, disse que a campanha foi realizada em boa hora para atender à necessidade do município, que está com estoque baixo.



“Atualmente, nosso estoque está bem baixo, e a necessidade muito grande. Viabilizamos a coleta e tudo vai para o Hemorio, que repassa a quantidade que precisamos para atender nossos pacientes. O ideal é termos de 30 a 40 bolsas de sangue em nossas geladeiras para atender todas as oito unidades públicas de urgência e emergência da rede municipal de saúde”, explicou o coordenador informando ainda que o banco de sangue de Magé atende ainda aos 45 pacientes de doença falciforme em tratamento no município.



Doadores veteranos ou novatos também ressaltaram a importância do gesto voluntário, como o operador de máquinas Márcio Monteiro Gomes, de 39 anos.



“Considero muito importante porque sei que, através do meu sangue, posso ajudar várias pessoas e até salvar vidas. Até o medo que eu tinha antes, hoje em dia não tenho mais”, contou o morador de Magé.



“Doar sangue é doar vida. É maravilhoso. Minha irmã já é doadora há um bom tempo e me incentivou muito. Tô amando”, disse empolgada a técnica de enfermagem Helen Cristina da Silva, de 28 anos.



MAIS DOAÇÕES - Quem perdeu a oportunidade desta quarta-feira, pode anotar as próximas duas campanhas já marcadas para este ano: 14 de julho e 10 novembro. Ambas serão realizadas no mesmo local.



Mas quem quiser se antecipar, pode ligar para o número 3630-7234, de segunda a sexta-feira, e fazer parte dos grupos levados pela Agência Transfusional duas vezes ao mês ao Hemorio. As saídas em vans são sempre aos sábados, na parte da manhã, do Hospital Municipal de Magé.