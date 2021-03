Alunos de Magé aprendem sobre prevenção ao coronavírus dentro da sala de aula Phelipe Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:01 | Atualizado 23/03/2021 16:01

Magé - A Prefeitura de Magé segue intensificando as ações de prevenção a Covid-19 nas 105 unidades escolares da rede municipal e ganhou um reforço especial: a Doutora Covid, uma personagem criada pela Secretaria de Saúde, que está acompanhando o Programa Saúde na Escola (PSE) para facilitar o entendimento dos alunos através de uma história lúdica.

Alunos de Magé aprendem sobre prevenção ao coronavírus dentro da sala de aula Phelipe Santos/Divulgação



O Programa Saúde na Escola (PSE) iniciou na volta às aulas, pelas creches do município e nesta terça-feira (23) foi a vez dos pequenos da C.M. Renée Pinto Barja, no terceiro distrito, que aprenderam com a Doutora Covid sobre a importância do uso de máscara, higienização com álcool gel, cuidados no dia a dia e novos meios de convívio social. O Programa Saúde na Escola (PSE) iniciou na volta às aulas, pelas creches do município e nesta terça-feira (23) foi a vez dos pequenos da, no terceiro distrito, que aprenderam com a Doutora Covid sobre a importância do uso de máscara, higienização com, cuidados no dia a dia e novos meios de convívio social.

Publicidade

Alunos de Magé aprendem sobre prevenção ao coronavírus dentro da sala de aula Phelipe Santos/Divulgação



“Nós vamos trabalhar durante todo esse ciclo com a relação das medidas preventivas à Covid-19 na área escolar e na comunidade. O PSE integra e faz a intersetorialidade com as outras políticas, sejam elas na educação, assistência social e meio ambiente e aos poucos isso vai tomando vida quando a gente inicia. Essa é a primeira ação que a gente está desenvolvendo no município e a segunda vai ser com o projeto “Crescer Saudável”, que também trabalha integrando essa linha de cuidado em relação à Covid-19 nas crianças e jovens que serão inseridos na próxima semana no cronograma”, explicou Eliane Moraes, coordenadora do programa. “Nós vamos trabalhar durante todo esse ciclo com a relação das medidas preventivas àna área escolar e na comunidade. O PSE integra e faz a intersetorialidade com as outras políticas, sejam elas na educação, assistência social e meio ambiente e aos poucos isso vai tomando vida quando a gente inicia. Essa é a primeira ação que a gente está desenvolvendo no município e a segunda vai ser com o projeto “Crescer Saudável”, que também trabalha integrando essa linha de cuidado em relação à Covid-19 nas crianças e jovens que serão inseridos na próxima semana no cronograma”, explicou Eliane Moraes, coordenadora do programa.

Alunos de Magé aprendem sobre prevenção ao coronavírus dentro da sala de aula Phelipe Santos/Divulgação



As ações do PSE fazem parte do plano de retorno às aulas e foram preparadas em conjunto pelas Secretarias de Educação e Cultura, e de Saúde. As ações do PSE fazem parte do plano de retorno às aulas e foram preparadas em conjunto pelas, e de Saúde.

Publicidade

Alunos de Magé aprendem sobre prevenção ao coronavírus dentro da sala de aula Phelipe Santos/Divulgação



“O PSE tem uma importância enorme, principalmente, neste momento de pandemia e estamos fazendo o roteiro de atividades com a Saúde, porque a gente acredita que os nossos pequenos já entendem essas questões e vão levar para a família esse recado. Nós temos observado em todas unidades como as crianças estão conseguindo se superar em relação a questão do uso da máscara, lavagem das mãos e também do uso do álcool em gel. Todas as nossas unidades estão bem preparadas, os protocolos estão sendo seguidos e todos os dias os alunos também nos ensinam”, finalizou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo. “O PSE tem uma importância enorme, principalmente, neste momento de pandemia e estamos fazendo o roteiro de atividades com a, porque a gente acredita que os nossos pequenos já entendem essas questões e vão levar para a família esse recado. Nós temos observado em todas unidades como as crianças estão conseguindo se superar em relação a questão do uso da máscara, lavagem das mãos e também do uso do álcool em gel. Todas as nossas unidades estão bem preparadas, os protocolos estão sendo seguidos e todos os dias os alunos também nos ensinam”, finalizou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.