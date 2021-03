Bairros de Mauá passam por transformação em Magé Gilson Jr./Divulgação

Publicado 25/03/2021 15:08

Magé - Diversas frentes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura estão mudando a cara dos bairros de Mauá, no quinto distrito de Guia de Pacobaíba. Uma das intervenções vem acontecendo no Jereré, onde uma equipe realiza, na Rua 9, o manilhamento de 100 metros de tubulação para o escoamento de águas pluviais. No local, também será construída uma praça. Equipes da Prefeitura de Magé continuaram percorrendo Mauá e mantiveram a dragagem do Canal do Ypiranga, na Rua Aurora; a reforma da rodoviária e da praça Palmira Coelho, ambas em Olaria; e a visita do Cantinho da Vovó, para o reconhecimento de ruas que receberão saibro e brita na próxima semana.

Coordenador-geral de Infraestrutura em Mauá, Sandro Vicente da Silva disse que a localidade de Jereré não via obras daquele porte há muitos anos. Ele acredita que as mudanças que estão sendo feitas beneficiarão cerca de 3 mil moradores. Um deles é o Edson Nobre, pintor de 52 anos, que mora na casa ao lado do terreno onde será construída a praça.

“É uma obra que me deixa emocionado porque nunca tinha visto nada parecido. E ainda vai ter uma praça para a alegria dos meus netos”, assegurou. Nobre contou que, quando se casou, precisou sair de casa com as roupas da cerimônia em uma bolsa para se trocar no cartório. “Chovia e a rua estava alagada. Se fosse hoje, seria diferente”, acredita.

Outra praça que ganhou atenção da Secretaria de Infraestrutura foi a Palmira Coelho, em Olaria, onde fica uma rodoviária com o mesmo nome. Além da pintura do prédio de parada dos ônibus, que é voltado para a Rua Nossa Senhora da Glória, os funcionários da Prefeitura também começaram a trocar a iluminação local e pintar os meios-fios da Rua Castro Alves. Em São Francisco, houve elevação de 15 ruas com saibro e brita, além do desassoreamento do Canal da Olavo Mussel. Na Rua Aurora da Silva Gomes, uma retroescavadeira e 12 caminhões movimentaram a manhã de terça, retirando e transportando os resíduos resultantes da dragagem do Canal do Ypiranga.



Barbuda e Novo Horizonte



Além de Mauá, outras frentes de obra da Secretaria de Infraestrutura trouxeram mudanças para bairros do primeiro distrito. Na Barbuda, o asfalto chegou com força total na Rua Ramirez Duarte Pinto. Outra praça que ganhou atenção da Secretaria de Infraestrutura foi a Palmira Coelho, em Olaria, onde fica uma rodoviária com o mesmo nome. Além da pintura do prédio de parada dos ônibus, que é voltado para a Rua Nossa Senhora da Glória, os funcionários da Prefeitura também começaram a trocar a iluminação local e pintar os meios-fios da Rua Castro Alves. Em São Francisco, houve elevação de 15 ruas com saibro e brita, além do desassoreamento do Canal da Olavo Mussel. Na Rua Aurora da Silva Gomes, uma retroescavadeira e 12 caminhões movimentaram a manhã de terça, retirando e transportando os resíduos resultantes da dragagem do Canal do Ypiranga.

“Hoje, começamos uma nova mega estrutura de equipamentos profissionais sendo utilizados nas nossas intervenções. Agora, temos junto com a gente um rolo de sete faixas, um rolo chapa-chapa e uma acabadora de grande porte. Todos estão sendo usados na Barbuda”, declarou o secretário Marcos Pereira. No Novo Horizonte, depois de anos de espera, os moradores presenciaram, também nesta terça, o fim do asfaltamento da Rua 3.