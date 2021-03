Por O Dia

Publicado 29/03/2021 19:37

Magé - Mais de 30 ônibus e vans de turismo foram impedidos de acessar às cachoeiras de Magé, durante o fim de semana, pelas barreiras sanitárias montadas por agentes de várias secretarias em oito pontos estratégicos da cidade. As operações, que começaram na última sexta-feira, cumprem decreto municipal de medidas restritivas durante o 'superferiado' no Estado, que vai até o próximo domingo (4).



Para o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé, coronel Tarciso Salles, o resultado foi positivo.

Magé impede veículos de acessar cachoeiras Lucas Santos e Gilson Jr/Divulgação

“Orientamos vans e ônibus de turismo que estavam se dirigindo aos pontos turísticos da nossa cidade, principalmente às cachoeiras, para regressar em cumprimento ao decreto municipal que proíbe aglomerações nestes locais”, disse o secretário salientando também a importância da conscientização dos moradores da cidade.“É importante também que os moradores da cidade atendam ao nosso apelo e evitem ir às cachoeiras. Precisamos que a população compreenda o momento difícil. Pedimos paciência porque são poucos dias de medidas mais restritivas”, completou coronel Tarciso Salles.Outros secretários envolvidos nas operações também reforçaram a importância de cumprir as regras do decreto municipal.“O governo está fazendo a sua parte. Estamos todos os dias nas ruas até 4, 5 horas da manhã. O prefeito não quer decretar lockdown. Ele está apostando na consciência de cada mageense para evitar aglomerações. É momento de sacrifício de todos para que a Covid-19 não se propague ainda mais e cause a ocupação de todos os leitos dos nossos hospitais”, disse o secretário de, André Lopes.“Pense no próximo. Pense no seu avô, no seu pai, no seu vizinho. Não é uma gripezinha. É uma doença séria e, infelizmente, várias pessoas do nosso círculo social estão sendo acometidas deste mal e morrendo. Pela sua vida e do próximo, fique em casa”, alertou o secretário de Transportes e Ordem Pública, Pablo Vasconcelos.