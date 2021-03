Feira Literária de Magé entrega kits de leitura para crianças Divulgação

Por Igor Silva

Publicado 30/03/2021 18:04

Magé - A 6ª Feira Literária de Magé (FLIM) começou com a entrega de 200 kits de leitura nos distritos de Santo Aleixo e Magé, além da programação online com contação de histórias, ballet e bate-papo. O evento promovido pela Motivos Produções é patrocinado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal e vai até 1º abril.

"Começamos a 6ª edição da FLIM com chave de ouro. Entregamos 200 kits de leitura que tem três livros com personagens da literatura infantil em Magé e Santo Aleixo. Abrimos nossa programação com contação de histórias com a cantora, atriz, educadora musical e madrinha do projeto, Bia Bedran. Tivemos apresentação de ballet, conhecemos o Museu Cultural do Rádio que fica em Magé e fechamos o primeiro dia com o Youtuber, Kauã Willians, o K10", contou Rodrigo Lobo, um dos produtores do evento.

Com o tema "Leitura em todos os sentidos", a feira que desta vez é virtual por conta da pandemia, leva para as redes sociais autores, contadores de histórias, ilustradores, cantores e atores. Nesta quarta-feira, dia 31, a partir das 19h, a atriz e cantora mageense Letícia Soares, vencedora do 7º Prêmio Cesgranrio de Teatro na categoria "melhor atriz em teatro musical" por "A Cor Púrpura", participa com uma apresentação musical de tirar o fôlego.

“Procuramos fazer uma programação bem variada com artistas do município e outros de fora até mesmo do estado. O público pode esperar um entretenimento de qualidade para toda a família”, revelou o produtor executivo, Flávio Valadares.



A classificação é livre e transmitida pelo YouTube da Motivos Produções em quatro horários: 13h, 15h, 17h e 19h. No último dia da feira, às 17h, o ator da Record TV, Ricky Tavares, participa do “Conexão Jovem”, um bate-papo sobre TV e cultura.



"Procuramos fazer uma programação bem variada com artistas do município e outros de fora até mesmo do estado. O público pode esperar um entretenimento de qualidade para toda a família", revelou o produtor executivo, Flávio Valadares.

A classificação é livre e transmitida pelo YouTube da Motivos Produções em quatro horários: 13h, 15h, 17h e 19h. No último dia da feira, às 17h, o ator da Record TV, Ricky Tavares, participa do "Conexão Jovem", um bate-papo sobre TV e cultura.

"É gratificante ver o sucesso da FLIM. Esse ano está sendo online por conta da pandemia, não temos mais o calçadão de Magé lotado, porém, temos o público acompanhando pela internet e com isso alcançamos mais pessoas. Toda programação que é transmitida pelo YouTube fica disponível lá e sempre que quiserem terão acesso a todo conteúdo cultural", comemora Flávio Valadares, produtor executivo do evento.

Por conta das restrições sanitárias, nesse ano não haverá a exposição dos livros no espaço do Calçadão da cidade, mas o momento "Leitura em todos os sentidos" está acontecendo nos distritos da cidade com a entrega dos kits literários. Cerca de 300 kits serão entregues também nos distritos de Mauá, Suruí e Piabetá, totalizando 500.