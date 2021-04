Detran de Magé terá vistoria noturna Detran.RJ

Publicado 16/04/2021 13:20 | Atualizado 16/04/2021 13:21

Magé - Os usuários do Detran, na unidade de Magé, na Avenida Simão da Motta, 329, no Centro, já podem agendar serviços de vistoria de veículos também para o horário noturno. Com o objetivo de aumentar o número de vagas e reduzir a demanda reprimida, devido à pandemia, o Detran do município, além de outros 11 postos de vistoria de diversas regiões do Estado vão passar a atender das 8h às 21h já na próxima segunda-feira (19/04).

Cinco postos de vistoria na capital e sete da Região Metropolitana e do interior do Estado terão o horário de atendimento ampliado. São eles: Belford Roxo, Largo do Machado, Barra, Cocotá, Ceasa, Campo Grande, Niterói, Magé, Nova Friburgo, Araruama, São Pedro da Aldeia e Campos dos Goytacazes.

É importante ressaltar que o horário normal de atendimento nos demais postos de vistoria continua das 8h às 17h. E que nas 12 unidades em que o horário está sendo ampliado, o último agendamento será às 20h, para execução dos serviços a tempo do fechamento, às 21h.

“Estamos aumentando o número de vagas para agendamento dos serviços e, ao mesmo tempo, reduzindo a possibilidade de aglomerações nos postos”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

De acordo com a Diretoria de Registro de Veículos do departamento, será possível oferecer mais 1 mil vagas por dia com a ampliação do horário de atendimento. Será mais uma oportunidade para agendamentos dos serviços de transferência de propriedade, transferência de município e transferência de jurisdição, que precisam de vistorias presenciais e estão com grande demanda reprimida, ainda em função da redução do atendimento, provocada pela pandemia.