Rio - O Procon Estadual do Rio realizou, nesta terça-feira, uma operação de fiscalização em um mercado e duas padarias do município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação aconteceu a pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) para verificar se irregularidades encontradas em ações anteriores foram sanadas. Além de veneno de rato e barata, os agentes também constataram problemas estruturais nos estabelecimentos.



No bairro Porto Novo, os fiscais identificaram barata e veneno para ratos na área de produção da padaria de um mercado, colocando em risco a saúde e a segurança do consumidor. Além disso, as janelas e portas não haviam telas, o que possibilita a entrada de insetos e vetores. A padaria do local foi interditada.



Os agentes também encontraram veneno para ratos em outra padaria, que fica no bairro Neves. O produto estava no estoque, próximo a sacos fechados de farinha. Os fiscais determinaram a retirada imediata de todos os produtos que estavam no mesmo local que o veneno. Problemas estruturais, como ausência de tela correta na janela e freezer com tampa enferrujada e solta também foram detectados pelos fiscais.



O único local vistoriado que sanou todas as irregularidades encontradas em ações anteriores foi a Padaria Doce Mel, localizada no bairro Porto Velho.