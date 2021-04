Melhoria na zona rural de Magé Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 13:14 | Atualizado 20/04/2021 13:39

Magé- As estradas de terra da zona rural de Magé estão recebendo melhorias nas condições de tráfego e escoamento da produção agrícola de pequenos agricultores, numa parceria entre as Secretarias Municipais de Infraestrutura e Agricultura. O trabalho começou na Rua Milton Prudêncio de Morais, na localidade da Vala Preta, nesta segunda-feira (19). Ao todo, serão 22 quilômetros em cerca de 20 vias beneficiadas nos próximos meses.



“O ideal é o que estamos fazendo, ou seja, que é passar a máquina motoniveladora, tapar os buracos com cascalhos e, em seguida, colocar bica corrida, que é um restolho de pedreira e o mais usado para este fim, evitando assim formar lama para o tráfego de pedestres e melhor as condições também para os veículos que escoam a produção agrícola. Na área rural, não se asfalta. Do contrário, passa a ser área urbana para atuação forte da especulação imobiliária”, explicou o diretor de Agricultura, Luis Gustavo Ramos.



Publicidade

O agricultor Marcos Tostes, de 42 anos, visa dias melhores para vender sua produção de aipim, milho e quiabo.“A rua aqui era horrível e nossas condições vão melhorar em todos os sentidos. A gente, que é da Agricultura, depende muito desta melhoria para vender nossa produção”, disse o produtor que mora no local desde que nasceu.

O agricultor Marcos Tostes visa dias melhores para vender sua produção de aipim, milho e quiabo. Divulgação/Gilson Jr.

Publicidade

Já receberam também as melhorias a Estrada Osvaldo Silva, Estrada da Vala Preta, Estrada da Cachoeira (parte) e Ruas Justino Dutra, Hungria e do Canal Garapa.