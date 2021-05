Comemoração acontecerá em um dos principais pontos turísticos mageenses, o Morro do Bonfim. Divulgação

Magé - A Fundação Educacional e Cultural de Magé já fechou a programação artística da comemoração pelos 456 anos de fundação do município, no dia 9 de junho. Os shows com atrações locais serão realizados em dois palcos montados no Morro do Bonfim e transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura, a partir das 17h.



No palco Mirindiba, as atrações serão o grupo Só Alegria, Rômulo e Ricardo e banda Blocks. Já no palco Bonfim, vão se apresentar Rayssa Mozzer, Bia Borges, Aimê Brás, Nathalia Viana e Matheus Gama.



Para o prefeito Renato Cozzolino, o aniversário de fundação de Magé é uma comemoração especial e merece todo o destaque com as devidas restrições sanitárias impostas pela pandemia.



“Temos como meta promover o que a nossa cidade tem de melhor em relação à conscientização e preservação dos principais pontos turísticos mageenses. Por isso a escolha de um nossos mais belos cartões-postais para o cenário da programação cultural, o Morro do Bonfim. Não podemos, no entanto, perder de vista que a preservação da vida das pessoas é fundamental no contexto da pandemia que ainda vivemos e decidimos que os shows serão transmitidos via internet”, ressaltou o prefeito.



O secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, destacou também a escolha das atrações e o formato online do evento. “Nada mais justo e coerente com os valores do governo que valorizar os nossos talentos locais na programação de aniversário da cidade. O evento online também está de acordo com as restrições sanitárias impostas por decreto municipal em vigor, o que sempre deve nortear nossas ações enquanto estivermos em pandemia. Enfim, tudo está sendo preparado com muito amor e tenho certeza que a população vai gostar”.



O presidente da Fundação Educacional e Cultural de Magé, Luiz Otavio Rosário Júnior, adiantou ainda uma surpresa para enriquecer e garantir muita emoção ao evento. “Além da estrutura de som e iluminação, o evento contará com a utilização de drones para captação de imagens panorâmicas e queima de fogos com visualização em diversas partes do município”, disse Luiz Otavio.



Origem – Magé tem origem no povoado de Majepemirim, fundado em 1565 por colonos portugueses. Possuía um dos principais portos da região, onde muitos navios escoavam a produção de minério e ouro para a capital Rio de Janeiro. Em 1696, foi criada a freguesia e, em 1789, o conselho com a designação atual. A vila foi elevada a cidade em 1857.