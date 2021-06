Heróis de quatro patas: Patrulha Canina do Corpo de Bombeiros RJ é protagonista em operações de buscas e salvamento.

Cães de busca e salvamento vivem e são treinados no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé, desde os primeiros dias de vida. - Corpo de Bombeiros RJ

Por Fernanda Domingues

Publicado 17/06/2021 17:39 | Atualizado 17/06/2021 17:40

Magé - Essenciais nas operações de buscas e resgates realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), os cães cumprem um papel importante em diferentes ocorrências, uma vez que são eles que indicam as áreas onde devem ocorrer buscas. Junto a seus condutores, são preparados para atuar em situações diversas, seja em ambiente rural, ou regiões de cobertura vegetal (matas, florestas e montanhas), urbanas, áreas deslizadas ou em estruturas colapsadas.



No CBMERJ, os cães de busca e salvamento vivem e são treinados no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé, desde os primeiros dias de vida. Os treinamentos iniciais são direcionados para atividades que aprimoram o faro, característica primordial para a tarefa que vão exercer. À medida que vão crescendo, passam também por exercícios com obstáculos para ganhar agilidade e fazem simulações na pista de escombros e em regiões de mata. O processo de desenvolvimento costuma durar um ano e meio e o objetivo principal é aguçar seus sentidos mais primitivos, com trabalhos sensoriais e motores. Hoje, o canil da corporação conta com 16 animais e um filhote com apenas sete meses.



“É importante ressaltar que eles nunca são levados ao nível de esgotamento e também jamais são expostos a riscos maiores que seu condutor. Muitas vezes, o bombeiro leva o animal para sua casa para aumentar o vínculo entre eles. Ser brincalhão, bem disposto e vir de uma linhagem de cães de trabalho são algumas das características importantes para que esses heróis de quatro patas sejam escolhidos e treinados para atuar no Corpo de Bombeiros – destaca o 1º tenente William José Pellerano.



No Brasil, casos emblemáticos como o desabamento do prédio em Rio das Pedras, no início do mês; na Muzema; o rompimento de barragem em Brumadinho (MG), ambos em 2019; as chuvas que atingiram a região Serrana no Rio de Janeiro, em 2011; e no exterior, o terremoto no Haiti, em 2010, atestam a importância dos cães heróis para o desfecho de diferentes tipos de operações.

