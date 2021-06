Segundo os policiais, no último domingo (13/06), ele compareceu à unidade para informar que sua carteira havia sido roubada, junto com seus cartões de crédito - Divulgação

Segundo os policiais, no último domingo (13/06), ele compareceu à unidade para informar que sua carteira havia sido roubada, junto com seus cartões de créditoDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 15:13

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (17/06), um homem acusado de falsa comunicação do crime. Ele foi preso após registrar um boletim de ocorrência sobre roubo. No entanto, os agentes comprovaram que o fato não aconteceu.

Segundo os policiais, no último domingo (13/06), ele compareceu à unidade para informar que sua carteira havia sido roubada, junto com seus cartões de crédito. De acordo com a suposta vítima, os criminosos fizeram compras em seu nome em estabelecimentos comerciais em Magé.

Após levantamento de endereços dos locais onde aconteceram as compras, a equipe da 66ª DP realizou diligências e recolheu imagens de câmeras para identificar o ladrão que estaria com o cartão da vítima. Entretanto, as filmagens demonstraram que a própria vítima utilizou o cartão e efetuou as compras.

O homem foi chamado a prestar novas declarações. Em depoimento, confessou que inventou uma ocorrência de roubo, pois pretendia reaver o valor gasto com o cartão, fazendo o estorno das compras feitas naquela noite.