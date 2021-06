Faetec oferece vagas para cursos de Qualificação Profissional e Técnicos em Magé. - Reprodução.

Faetec oferece vagas para cursos de Qualificação Profissional e Técnicos em Magé.Reprodução.

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:36



Magé- A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) prorrogou as inscrições dos processos seletivos para profissionais bolsistas e para ingresso nos cursos profissionalizantes (Técnico e de Qualificação Profissional), por meio do Programa Novos Caminhos. Os interessados poderão se candidatar até às 14h, do dia 30 de junho, por meio do site da Fundação: www.faetec.rj.gov.br

Para concorrer às chances ofertadas, é necessário que o candidato possua, no mínimo, Ensino Fundamental incompleto para o curso de Qualificação Profissional ou esteja cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio para o curso Técnico de Nível Médio. Para atuar como profissional bolsista, as vagas estão abertas para instrutores e pedagogos.



“Destacamos que são cerca de 1.200 vagas em dois formatos de profissionalização, além da oportunidade para quem busca trabalho dentro da área de educação. Os candidatos não podem perder a chance de aproveitar essa extensão do prazo”, salienta João Carrilho, presidente da Faetec.

