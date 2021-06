Magé aplica 2ª dose de Coronavac nesta segunda (21). - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:15

Magé - As pessoas que aguardam pela segunda dose de Coronavac estão convocadas a irem no posto-polo de vacinação da Covid-19 mais próximo nesta segunda-feira (21), das 9h às 14h. Chegaram neste sábado (20), 910 doses do imunizantes produzido pelo laboratório Butantan, destinados a concluir o esquema de vacinação de quem aguarda pela D2.

O coordenador de Imunização de Magé, Henrique Moreira, orienta que serão 15 polos de atendimento somente nesta segunda-feira. “A Super Tenda não terá aplicação de Coronavac. E não teremos aplicação desta vacina como 1ª dose, somente receberão aqueles mageenses que aguardam a 2ª dose. Temos a estimativa que precisamos de 1,3 mil doses para conseguir atender todos que aguardam pela vacina, mas recebemos essa remessa e esperamos atender boa parte da população. A partir de terça-feira quem não foi aos polos, só poderá tomar a segunda dose de Coronavac no Centro de Imunização das 8h às 17h.

Vacinação 2ª dose de Coronavac

Segunda (21/6) das 9h às 14h

Centro de Imunização

USF Barbuda

USF Andorinhas

USF Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha

USF Partido

USF Praia do Anil

USF Ypiranga

USF Buraco da Onça

USF Maurimárcia

USF Guarani I

USF Pau Grande

USF Jardim Nazareno

USF Serrana I

CEO Piabetá

É necessário apresentar RG, CPF ou Cartão SUS. A partir de terça (22) somente no Centro de Imunização das 8h às 17h.

AstraZeneca e Pfizer

O atendimento com as demais vacinas continua, além da Coronavac, Magé recebeu 2.820 doses de vacina do laboratório Pfizer/BioNTech. A aplicação da 1ª e 2ª para a população em geral sem comorbidades a partir dos 59 anos, com comorbidades a partir dos 18 e trabalhadores da Educação a partir dos 30, segue normalmente, com atendimento em todos os 16 polos (postos-polo+ Super Tenda 24 horas).