Prefeitura de Magé inaugura novas instalações da Unidade de Saúde da Família do bairro Partido

Prefeitura de Magé inaugura novas instalações da Unidade de Saúde da Família do bairro PartidoDivulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 12:35

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, inaugurou as novas instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) do Partido. O prédio atual, maior que o anterior, fica, agora, no número 91 da Rua José Zarzur. Durante o seu discurso na cerimônia de inauguração, Renato, acompanhado da primeira-dama Lara Torres, falou sobre as demais inovações da USF. “É um prazer imenso estar aqui, entregando para vocês essa unidade totalmente nova, muito mais equipada, mais confortável. Teremos aqui uma ambulância 24 horas, que permanecerá no Partido das 8h às 17h e, depois, passará a atender no 24h de Suruí. Vai ter Odontologia e Fisioterapia que não tinha antes. E vamos começar um rodízio de especialidades por todas as USFs”, declarou.



Odontologia e fisioterapia são os novos atendimentos da unidade que também ganha ambulância 24 horas. Divulgação/Prefeitura de Magé

O secretário Municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira, comentou que pretende transformar a USF do Partido em um polo de vacinação no município. “Não só para a Covid, mas também para todo o tipo de campanha que precise vacinar a população”, garantiu. Ele também disse que, nas próximas semanas, vai instalar um moderno aparelho de raio-x e inaugurar um laboratório de análises clínicas no Posto de Saúde 24 Horas de Suruí. “Isso é o básico para cada um de nossos postos 24h. Eu quero que eles ofereçam todo o tipo de atendimento e exame para o mageense”, frisou o médico José Carlos. Ele acrescentou que a Prefeitura também vai equipar todas as USFs com ambulâncias: “Adquirimos 40 veículos para Magé para que não haja mais necessidade dos pacientes esperarem para o caso de alguma remoção”.



Aumento no número de cadastrados



Coordenador da USF do Partido, Sidiclei da Silva apontou que houve um aumento no número de cadastrados para o atendimento em saúde da família na unidade. “Quando assumi a USF, eram 5.200 cadastros. Agora, temos 8.300 pessoas registradas para a saúde da família. Tivemos um aumento significativo de 3.100 novos pacientes”, revelou. Ele também comentou que a equipe para este tipo de atendimento é maior e mais do que dobrou. Agora, são dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos de Enfermagem e 20 agentes comunitários de Saúde (ACS). Para as novas especialidades, Sidiclei crê que terá capacidade para realizar 30 atendimentos diários na Odontologia e 40 na Fisioterapia. Além disso, a USF também realizará consultas em Cardiologia e Ginecologia.



O coordenador frisou que a USF do Partido permanece realizando os serviços de imunização, primeiros-socorros, puericultura (atenção integral à saúde das crianças), preventivo, pré-natal e planejamento familiar. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h. Na cerimônia de inauguração, o prefeito Renato também esteve acompanhado dos secretários de Governo, Vinícius Cozzolino; de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; e de Habitação e Urbanismo, Marcus Vinicius Pencai.