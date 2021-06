Magé segue vacinando profissionais da educação das redes pública e privada. - Reprodução.

Magé segue vacinando profissionais da educação das redes pública e privada.Reprodução.

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:14

Magé - A vacinação dos profissionais da Educação Básica (Educação Infantil ao Ensino Médio) das redes pública e privada contra a Covid-19 continua pela segunda semana consecutiva em Magé. Devem comparecer, em qualquer um dos 16 polos de vacinação da cidade, nesta sexta-feira (18), profissionais da Educação na faixa etária a partir de 35 anos, com documentos pessoais (identidade e CPF), cartão do SUS e a declaração-padrão da Secretaria de Educação e Cultura de encaminhamento do profissional da unidade escolar.

“Ampliamos a vacinação e avançamos para um setor muito importante que é a Educação. Conforme sempre deixamos claro, este é o nosso compromisso com a transparência no processo de vacinação e no cumprimento do Plano Nacional de Imunização, que deve ser seguido. Queremos vacinar toda a população, mas é preciso atender o PNI e o abastecimento de doses para manter a vacinação e garantir a imunização dos grupos prioritários”, explicou o prefeito Renato Cozzolino.

Polos de vacinação

Super Tenda

Atendimento 24 horas

Praça 7 de Setembro - Piabetá

Centro de Imunização

Atendimento das 8h às 17h

Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital Municipal de Magé

Unidades de Saúde da Família

Atendimento das 9h às 14h

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana

CEO Piabetá – Rua Caramuru, 108 – Piabetá