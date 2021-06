Por O Dia

Publicado 19/06/2021 14:30

Magé - O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Magé (IPMM) está convocando os servidores concursados, efetivados e aposentados da administração municipal para votar em seus representantes para o Conselho de Administração (Conad) do órgão.

Para isso, os funcionários e os aposentados devem comparecer à sede do IPMM, na próxima segunda-feira (21), a partir das 15h. Na composição do Conselho, serão escolhidos um representante titular de cada segmento, além de um suplente.

O Conad é o órgão de direção superior e consulta, cabendo a ele fixar os objetivos, a política previdenciária e de investimentos do IPMM. São suas atribuições: aprovar as diretrizes, regulamentos, instruções normativas, regimentos, normas gerais de organização, operação e de administração; examinar e aprovar, anualmente, a avaliação atuarial e o plano de custeio; examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes e outras demonstrações financeiras; entre outras.

O presidente do IPMM, Armando Ichimura, ressaltou a importância do engajamento dos servidores no processo de construção do Consad.

“Esta eleição será a primeira e, portanto, pioneira nesta jornada. E para fazer parte desta história, o servidor precisa se engajar e ajudar a propor as melhorias que sempre foram pautas. O Conselho é de extrema importância para o Instituto, pois norteará as futuras ações, visando o melhor para nosso funcionalismo municipal e, principalmente, seu futuro previdenciário”, explicou Armando.