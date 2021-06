Magé começa vacinação por idade a partir da próxima segunda (21). - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:04

Magé - Na segunda-feira (21), Magé avança mais uma vez na vacinação contra a Covid-19. Agora chegou a vez da população em geral que não se enquadra nos grupos prioritários. O atendimento será em todos os 16 polos, seguindo o mesmo critério de classificação por idade, começando por quem tem 59 anos.

Para tomar a vacina contra a Covid-19 é preciso apresentar RG, CPF e cartão do SUS, o registro da dose é feito tanto no comprovante em papel quanto no sistema nacional do Ministério da Saúde, que registra o laboratório, data e local onde foi aplicada a primeira dose, com a data de retorno para completar o esquema de imunização.

O calendário para esse público segue no dia 23/6 para quem tem 58 anos ou mais e 25/6 para pessoas a partir dos 57 anos.



Demais públicos continuam recebendo a 1ª e 2ª doses



Pessoas com 18 anos ou mais: com comorbidades, Síndrome de Down, Anemia Falciforme, em tratamento de câncer, profissionais da saúde e funerários, em todos os polos de imunização. As gestantes e puérperas com comorbidades também estão incluídas nesta faixa de idade, mas como só podem tomar vacinas dos laboratórios Pfizer, o atendimento ocorre na super tenda 24 horas em Piabetá, ou no Centro de Imunização das 8h às 17h.

No dia 21/6 a imunização dos trabalhadores da Educação Básica será para quem tem a partir dos 30 anos, nos 16 polos de vacinação, das 9h às 14h.

Repescagem



A repescagem dos trabalhadores da saúde e funerários que chegou à quem tem 18 anos ou mais e agora será somente nas sextas-feiras, nos 16 polos de vacinação. Serão três datas para fechar o calendário de atendimento desta fase: 25 de junho, 2 e 9 de julho, das 9h às 14h.

É necessário apresentar CPF, RG, cartão do SUS e declaração do empregador que declare a atuação em Magé.