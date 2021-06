Disque-Abelhas de Magé doa enxame para apicultora iniciante. Serviço gratuito da Secretaria de Agricultura faz a captura em áreas rurais e urbanas. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 17/06/2021 16:16

Magé - A descendente de japoneses Sayuri Hagino, de 26 anos, recebeu uma doação de enxame do serviço gratuito do Disque-Abelhas, da Secretaria de Agricultura de Magé nesta quarta-feira (16). A transferência das abelhas para a caixa da apicultora, que está iniciando na atividade, foi realizada no sítio do também descendente de japoneses Toshio Saikusa, na localidade da Vala Preta, no Distrito do Rio do Ouro.



Sayuri agradeceu pela doação para começar sua nova atividade profissional. “É uma grande oportunidade que estou recebendo porque meu apiário está sendo montado, e a doação vai fazer parte da trajetória que vou começar na Agricultura”, disse a jovem que se mudou da cidade do Rio com os pais e o irmão para o sítio da família, em Conceição de Suruí (localizado também no distrito agrícola de Rio do Ouro), há um ano por conta da pandemia.



“Quando nos mudamos para cá, eu e minha família precisamos traçar novas atividades profissionais. E no meu caso, optei pela Apicultura porque gosto de trabalhar com as abelhas. Afinal, elas são essenciais para a natureza. Acredito que estar montando um apiário será um benefício para mim e para o meio ambiente também”, contou a ex-estudante de Fisioterapia.

Já Toshio Saikusa ficou duplamente satisfeito com o serviço: pela retirada do enxame da sua plantação de palmitos e pelo destino das abelhas.



“O atendimento do Disque-Abelhas me orientou e ainda resolveu o problema na minha roça com a doação do enxame para minha vizinha Sayuri, que está iniciando a atividade da Apicultura. Estou muito honrado com esta doação ter sido aqui na propriedade da minha família e espero que Sayuri prospere muito”, explicou o agricultor que, além de palmito, planta milho e aipim para comercialização.



Para o secretário municipal de Agricultura, André Castilho, o resultado satisfatório para ambos os beneficiados dá uma sensação de dever cumprido.



“Nossa maior preocupação é a continuidade da atividade agrícola pelos mais novos. Então, quando a gente vê uma jovem como a Sayuri iniciando como apicultora, isto nos enche de esperança. Afinal, Magé tem uma vocação enorme para a Agricultura e áreas de primeira qualidade para isso”, declarou André Castilho.

Serviço - O Disque-Abelhas, coordenado pelo apicultor Olívio Moreira, é exclusivo para a captura de abelhas com ferrão, em áreas rurais e urbanas. O serviço não atende pedidos em relação a vespas, marimbondos ou outros insetos. As marcações podem ser feitas através do telefone da Secretaria Municipal de Agricultura (2633-1397), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.