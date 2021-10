87% da população de Magé já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19. - Reprodução.

Publicado 05/10/2021 18:09

Magé - Com cerca de 246 mil habitantes, Magé aplicou, de janeiro de 2021 até agora, 234.037 doses da vacina contra a Covid-19 entre primeira, segunda e dose única. 87% da população já foi parcialmente vacinada com pelo menos a primeira dose ou dose única. O Município mostra um bom desempenho em relação às cidades com número de habitantes semelhante, como Itaboraí e Macaé, que imunizaram 67.734 e 27.309 pessoas respectivamente.



“Ainda temos muito trabalho pela frente e estamos correndo para vacinar todos. Nós respeitamos os critérios propostos pela OMS e atendemos os grupos prioritários de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Aqui também não houve paralisação da vacinação por uso indiscriminado e guardamos sempre as segundas doses para quem tomou a primeira,” detalha a secretária de Saúde, Larissa Storte.



A meta de Magé é imunizar 183.095 mageenses, até o momento 41% do objetivo foi atingido com 75.179 pessoas imunizadas com as duas doses ou dose única