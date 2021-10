Agentes de onze Secretarias de Magé participaram das instruções para a próxima temporada de chuvas, que vai de novembro a abril. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 05/10/2021 19:37

Magé - Coordenado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, agentes de onze Secretarias de Magé participaram das instruções para a próxima temporada de chuvas, que vai de novembro a abril. Com engenheiros, biólogos e geólogos no corpo técnico, serão realizadas três semanas de treinamentos práticos e teóricos como intuito de alinhar e descrever a função de cada setor em situações de desastre.



"O trabalho da Defesa Civil é organizar e coordenar os outros órgãos e Secretarias para salvar vidas. Temos que lembrar que o desastre só acaba quando cada família que sofreu, volte a sua normalidade. Se tiver uma família sem luz, ainda temos trabalho para fazer", explica o biólogo e agente de Defesa Civil, Arthur Castilho, que ministrou a primeira palestra com instruções teóricas.



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil conta um Centro de Monitoramento 24h, 13 blocos de sirenes e pluviômetros instalados, além de uma equipe com quatro pessoas de plantão. Segundo o secretário da pasta, José Amaral, todo trabalho de prevenção já começou.



"Essa reunião em si é um trabalho de prevenção. O projeto Defesinha [formação de agentes mirins] também. É muito importante levar conhecimento para essas crianças porque, em algum momento, elas podem salvar a vida dos familiares. Muitas ali moravam em áreas de risco. Tenho certeza que o projeto mudou a vida de várias crianças", finaliza o secretário.





Projeto Defesinha



73 crianças e adolescentes participaram da primeira turma do “Projeto Defesinha” no último dia 25 de setembro. Durante todo o mês, os pequenos mageenses tiveram a oportunidade de conhecer a história da Defesa Civil e participar de atividades físicas, ordem unida, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos. Além de uma visita no 2º GSFMA - Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé.