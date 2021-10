Prefeitura de Magé capacita profissionais das áreas de saúde e social na primeira oficina técnica da Rede Socioassistencial. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 05/10/2021

Magé - Na manhã desta terça-feira (5), a Casa dos Conselhos de Magé recebeu a 1ª Oficina Técnica da Rede Socioassistencial realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS), que reuniu assistentes sociais das redes de urgência e emergência e dos equipamentos de assistência social e saúde para uma capacitação com a apresentação dos serviços oferecidos pela SMASDH e do trabalho desenvolvido através das políticas públicas do município.

“Pela primeira vez existe essa integração entre as equipes de serviço social da Saúde e os profissionais que atuam na Assistência Social. É uma forma de estarmos fortalecendo a rede e os vínculos, otimizando o serviço aplicado para a população”, explicou Juliana Vasconcelos, coordenadora de Proteção Social Especial.

Durante a oficina foram apresentados o organograma de trabalho da Secretaria de Assistência Social e os serviços vinculados, como a Proteção Social Básica realizada pelos CRAS, o Comitê de Sub-Registro, Proteção Social Especial de média e alta complexidade através do Centro Pop, CREAS, Casa de Acolhimento Futuro Feliz, instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) e Casa de Passagem, contextualizando a realidade do município.