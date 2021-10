Programa municipal de auxílio financeiro mensal visa incentivar o esporte. São 36 bolsas para atletas nas modalidades amador, estadual, nacional e internacional. Inscrições vão até 15 de outubro. - Reprodução.

Programa municipal de auxílio financeiro mensal visa incentivar o esporte. São 36 bolsas para atletas nas modalidades amador, estadual, nacional e internacional. Inscrições vão até 15 de outubro.Reprodução.

Publicado 06/10/2021 11:47

Magé - Estão abertas, até 15 de outubro, as inscrições para o novo “Bolsa-Atleta”, programa municipal de auxílio financeiro mensal para incentivar a prática esportiva e promover os desportistas amadores e profissionais de Magé. São 36 bolsas para atletas nas modalidades: amador, estadual, nacional e internacional.

“É com muita alegria que anunciamos o retorno do Bolsa-Atleta, custeado totalmente pela Prefeitura. Nossos atletas precisam de investimento e vamos valorizar o sonho dos jovens. As inscrições já estão abertas e são 36 bolsas distribuídas em quatro categorias. Nosso governo não só investe em Infraestrutura, Educação e Saúde, mas também no Esporte que transforma vidas”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.

De acordo com o Edital, o benefício é destinado aos atletas que estão em plena atividade esportiva e tenham idade mínima de 12 anos incompletos. Para garantir a concessão, o interessado precisa ser federado, ou seja, ter registro na entidade da sua modalidade no estado do Rio de Janeiro ou nacional, apresentando o plano anual de participação em, no mínimo, uma competição oficial da modalidade e categoria, e de preparação ou treinamento para competições de âmbito estadual, nacional e internacional.

“Esse é um sonho que conseguimos tirar do papel. Nossa intenção sempre foi continuar com esse programa que é muito importante para os nossos jovens atletas, mas no início não foi possível porque estávamos ajustando as contas da Prefeitura. É com muita alegria que a gente anuncia que ele está de volta e vamos ajudar os atletas de alto rendimento da nossa cidade de acordo com o número de vagas”, conta o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino.

O decreto municipal nº 3.499/2021 regulamentou a concessão de 36 bolsas, sendo 12 para os atletas amadores no valor de R$ 450; 12 para a modalidade estadual no valor de R$ 900; oito para a nacional no valor de R$ 1.800, e mais quatro para a categoria internacional no valor de R$ 2.700. A concessão tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e os beneficiários receberão o auxílio até 10º útil de cada mês.

Ainda segundo o decreto, 50% dos atletas serão escolhidos através de uma votação popular que vai acontecer de 19 a 28 de outubro no site oficial da Prefeitura (mage.rj.gov.br). A lista com os atletas selecionados será publicada no mesmo canal, no dia 3 de novembro.

Para participar, o desportista precisa apresentar no ato da solicitação: formulário de inscrição que consta no anexo do Edital, cópias da identidade e do CPF, dados bancários e cópia do cartão de bancário do atleta (Banco Itaú), declaração da entidade que o atleta faz parte conforme o anexo II, documentos oficiais que comprovem a participação, o resultado obtido em competições e a cópia da prestação de contas aprovadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade (SMETULTI) para os atletas que participaram do programa em 2020. No caso do atleta menor de 18 anos, o responsável deverá levar a cópia do RG e CPF.

A inscrição está sendo SMETULTI, que fica na Rua Santana - nº 1.023, Pau Grande, no horário das 9h às 17h. Toda a lista completa de requisitos e critérios de avaliação estão disponíveis no Edital do programa.